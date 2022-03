Zöe Kravitz, una increíble Catwoman sobre la alfombra roja

La actriz es la protagonista de The Batman junto a Robert Pattinson, con quien ha hecho promoción por medio mundo presumiendo de looks de auténtica superheroína.

María Aguirre Álvarez

Cuando se anunció que Robert Pattinson había sido el elegido por el director Matt Reeves para meterse en la piel de Bruce Wayne, las redes sociales empezaron a echar humo. Los comentarios y memes sobre el que fuera protagonista de la saga Crepúsculo no dejaron de sucederse, cosa que no pasó cuando supimos que sería Zöe Kravitz quien estuviera a su lado en esta aventura. Ella sería Catwoman en la nueva película del icónico personaje de DC Cómics que llevaría por título The Batman y llegaría a los cines en octubre de 2021.

Finalmente la pandemia ha obligado ha que tarde más de lo esperado en ver la luz la cinta pero, ahora que por fin va a proyectarse en pantalla grande, tiene todos los ingredientes para convencer al gran público. Una historia que nos traslada a los primeros años de Batman en la lucha contra el crimen, cuando sus personajes comienzan a explorar la corrupción que existe en la ciudad de Gotham y en la que, según las críticas, la actriz está maravillosa en el papel de Selina Kyle. "La gente adora al personaje y no quería decepcionarles. Quería darles algo que sea nuevo, pero que al mismo tiempo cumpliera con sus expectativas", comentó la intérprete recientemente en una entrevista concedida a El hormiguero.

Efectivamente había muchas ganas por ver a Kravitz en un registro completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora y, aunque el listón estaba muy alto por sus predecesoras Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway, no ha defraudado en absoluto.

Tampoco han decepcionado los looks que ha elegido para la gira promocional de este trabajo. Que es una de las estrellas de Hollywood mejor vestidas es algo que ya sabíamos y durante sus apariciones en las últimas semanas así ha quedado demostrado.

En la premiére de The Batman en Nueva York, Zöe Kravitz ha confiado en el talento del equipo creativo de Oscar de la Renta para crear de cero un vestido columna de terciopelo negro con un corsé con cordones y escote con forma gatuna capaz de eclipsarlo todo.

Y no ha sido el único estilismo lucido por la actriz con claro guiño a Catwoman. Días atrás, a su paso por la ciudad de Londres, sorprendió con un diseño de Anthony Vaccarello para Yves Saint Laurent que ya marcaba la pauta en este sentido aunque entonces con Batman como homenajeado. Un vestido negro de escote halter con original festoneado en la zona del pecho que jugaban a ser las alas de murciélago fue su manera de explotar su innato glamour de manera inteligente.