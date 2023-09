Mary Carmen Gasco-Buisson: "Queremos democratizar la joyería"

Es de gran ayuda que el punto de partida de mi trayectoria en Pandora haya sido firme: un producto fantástico, una marca reconocida a nivel mundial amada por millones de personas, un gran equipo y una empresa bien gestionada. Dirigir la marca Pandora es un desafío emocionante para mí: casi como encontrar una joya rara. Es una gran marca con un gran impacto y alcance global, pero aún joven. Hay tanto potencial para Pandora y nuestra visión de democratizar la joyería, hacerla accesible para todos, y esto me da mucha energía. Es una maravillosa combinación de oportunidad de negocio y pasión, ya que trabajar con un equipo fantástico para hacer crecer marcas globales de consumo es lo que más me gusta hacer y en lo que mejor me desempeño.