Nuria Roca estrena las zapatillas Skechers que además de cómodas son una fantasía: combinan con todo

La comodidad en el calzado es la base de un look. Esto es algo que Nuria Roca tiene muy interiorizado y, de hecho, en sus zapatillas está el secreto para conseguir que sus estilismos diarios sean todo un acierto. Las zapatillas son las reinas del 'street style’, precisamente, porque además de ser cómodas, aportan un rollo a los looks indiscutible. No hay más que ver el último look de Nuria Roca.