La nueva colección de Zara tiene el bañador reductor más bonito y favorecedor para este verano (y por menos de 30 euros)

Los bañadores y bikinis son probablemente una de las partes más importantes de una maleta de vacaciones, si no la que más. Aunque hay quienes prefieren escoger otro tipo de destino diferente, en el que los trajes de baño no hacen falta, las vacaciones de verano suelen ser el momento perfecto para sacar del armario nuestras piezas favoritas y lucirlas en la playa, la piscina o el chiringuito. Bikinis, trikinis, trajes de baño de cualquier estilo y todos los complementos perfectos para completar tus looks estivales.