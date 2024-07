El capazo de Zara que parece de lujo y es el favorito de las mujeres de más de 40 años: ideal para lucir este verano

El verano trae consigo un deseo constante por renovar nuestro armario y entre las tendencias que marcan la pauta esta temporada, los capazos se han convertido en una opción imprescindible. Este accesorio no solo es práctico, sino que también añade un toque de estilo y elegancia a cualquier look. En especial, las mujeres de más de 40 años han encontrado en los capazos el complemento perfecto para sus looks veraniegos, una tendencia sencilla que podemos incorporar en nuestros outfits estivales.