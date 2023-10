Nueva colección, legado familiar y mucha historia: Damiani desembarca en Madrid

Quiero ser honesto. Somos italianos y estamos orgullosos de serlo, pero tener pasaporte italiano no te convierte automáticamente en el mejor creativo del mundo. Es un país que ofrece muchas posibilidades. Ya solo por su historia y su riqueza cultural. La semana pasada estuve en Roma, en la villa de una familia ilustre con varios siglos de historia. Las estatuas, el jardín… en medio de la ciudad. Siempre que voy a Roma me sorprende que no sea el centro del mundo. Y no lo digo solo como italiano. Es que cada vez que giras una esquina te encuentras con una obra de arte de hace 2000 años, con un edificio de hace 2.500… Y es cierto que todo eso impulsa la creatividad italiana, pero luego cada uno tiene su personalidad. El nuestro no es un diseño italiano, es un diseño Damiani. Siempre le damos una óptica más global, porque no solo vendemos en Italia. También vendemos en Brasil, en Corea, en Japón. Es importante tener esa apertura de miras. Si quieres ser una firma internacional, tienes que tener ese gusto internacional.