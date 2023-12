El vestido de lentejuelas y la purpurina para el cuerpo de Zara que necesitas para Nochevieja

¡Hacer este artículo es una tortura! Mirar semana a semana las novedades de Zara y no gastarme todo el sueldo requiere una labor de contención enorme. Pero esta semana he pecado y me he comprado el glitter para el cuerpo con efecto dorado que me hará brillar más que nunca y el vestido de lentejuelas más deseado.