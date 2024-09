Naomi Watts lleva el vestido de encaje más atrevido de la temporada y con el que sueñan las mujeres de 50 años

Con un peinado sencillo, pelo liso, labios rojos brillantes y un maquillaje de ojos minimalista, Naomi Watts se paseó por la alfombra roja poniendo de relieve lo que ya es un secreto a voces: este año el vestido ganador va a ser el de encaje, ese que asociamos a lo romántico, a la elegancia y que tiene un punto 'coquette' que nos encanta. Con este look, la actriz demuestra que se puede ser sexy y atrevida a partir de los 50 años, y que esta prenda es un 'must' para cualquier amante de la moda, ya que con una sola pieza se consigue un look elegante y favorecedor.