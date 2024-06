El mono de escote 'bardot' más elegante y favorecedor de Tamara Falcó está en las rebajas de Mango

Aunque ha arrasado con su colección para Pedro del Hierro un año más, la ‘influencer’ no descansa dándonos ideas y consejos de amiga para que las compras de rebajas sean exquisitas. Si hace poco nos sorprendía con el pantalón de lentejuelas más increíble, el look elegido para el cierre de temporada ha enloquecido a las redes. Porque sí, Tamara Falcó también ficha ‘chollazos’ en rebajas y este no lo puedes dejar escapar.