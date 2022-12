Medias de fiesta: cómo mejoran cualquier estilismo

¿Quién no tiene unas en su armario? Nadie duda que siguen en primera línea en lo que a moda se refiere y son perfectas para looks más femeninos y sofisticados. ¿Cómo las combinamos? existen infinidad de opciones que van desde llevarlas con una minifalda o un vestido corto. Si hace mucho frío las puedes superponer sobre una media normal pero no demasiado tupida. Eso sí, para conseguir un look glamuroso hay que combinarlas con prendas básicas para evitar caer en la exageración estilística que a veces nos encontramos.