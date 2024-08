Las únicas sandalias de tacón que necesitan las mujeres de 40 años están en Massimo Dutti: son elegantes y súper cómodas

Las sandalias son una de las joyas de esta temporada. Basta con echar un vistazo al 'streetstyle' durante los meses de verano para descubrir que no hay mujer con estilo que no lleve unas. Esto se hace más notorio a partir de los 40 años, una edad en la que lo que más buscamos es dar una pincelada elegante y cómoda a nuestros estilismos estivales. De esta forma, elegir las sandalias perfectas no solo se basa en el estilo, sino también en la comodidad, la versatilidad y la calidad.