Estas son las marcas ‘made in Spain’ que tienes que fichar para elegir tu ‘look’ de invitada

Estamos en pleno mes de marzo, así que, podemos dar por inaugurada, de forma oficial, la temporada BBC, o lo que es lo mismo, de bodas, bautizos y comuniones. Este es, sin duda, un sector en auge en el que, cada vez, encontramos más firmas y, además, con distintos rangos de precio. Es cierto que la primavera aún está por arrancar, así que, debemos tener en cuenta que hay firmas que aún no han estrenado sus colecciones. Por ello, si tienes tiempo, te recomendamos que no tengas prisa a la hora de encontrar tu ‘outfit’, salvo que sientas un flechazo. Aún así, toma nota porque te hemos preparado una lista con algunas de las marcas más punteras de la industria, esas que, sí o sí, no pueden faltar en tu ruta ‘shopping’ si quieres convertirte en la invitada ideal.