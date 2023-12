Mar Lucas: "Siento que puedo hacer lo que quiera, los límites me los pongo yo"

Con solo 23 años, ya supera los 15 millones de seguidores en TikTok- la red social en la que comenzó todo como un hobby- y aunque empezó a estudiar la carrera de Arquitectura, se enamoró de la música en cuanto se le abrieron las puertas de esta industria. Mar Lucas es una de las 'influencers' más conocidas de nuestro país y, junto a Omar Montes, la protagonista de la última campaña de JD Sports.

Se declara fan de los conjuntos de chándal (en todos los colores posibles), no puede vivir sin sus productos de 'skincare' y le encantaría colaborar con cantantes como Karol G o Tini. Mar Lucas no tiene límites.

¿Qué se siente al ser imagen de la nueva campaña de JD?

Me hace mucha ilusión porque soy fiel consumidora de la marca, y poder ser imagen de una marca así es maravilloso. Estoy muy feliz.

¿Y al compartir esa imagen con un artista como Omar Montes?

A Omar le tengo un cariño muy especial porque fue de las primeras personas que me ayudó en la industria de la música, me presentó a mucha gente y me dio muy buenos consejos. Poder compartir la campaña con él lo hace más especial aún.

¿Cuáles son tus raíces?

Nací en Sitges en una familia humilde, y recuerdo una infancia con mucho amor. A los 14 años decidí descargarme Musical.ly (el TikTok de ahora) en mi tablet, así empecé en el mundo de las redes sociales y me enamoré. A los 18 empecé la carrera de Arquitectura, pero decidí arriesgarme y dedicarme plenamente a las redes. Y hasta hoy, mi vida ha cambiado radicalmente.

¿Siempre quisiste dedicarte a la música?

Siempre he amado la música, pero siempre desde la parte de disfrutarla, no de crearla. Yo de pequeña hacía poemas, pero los hacía para mí y jamás pensé en convertirlo en canciones. Un día se me abrieron las puertas a ese mundo y no dude en aprovecharlo porque me parece algo maravilloso. No estaba pasando un buen momento y la música fue mi terapia.

¿Cuál es tu colaboración soñada?

Amo a Rihanna (risas), sería un sueño. Pero siendo realistas, me encantaría colaborar con alguna mujer hispanohablante, Karol G, Tini, Lola Índigo, Ana Mena... Me encantaría hacer mil colaboraciones con mujeres porque siento que en esta industria están muy infravaloradas y tienen mucho talento. Si nos apoyamos entre nosotras podemos hacer cosas muy grandes.

/ JD Sports

¿Tienes en mente algún reto o proyecto futuro que nos vaya a sorprender?

Soy una caja de sorpresas. Siempre intento hacer cosas nuevas, salir de mi zona de ‘confort’, así que te puedo decir que sí. Me apasionan los retos, así que yo creo que a la gente le va a sorprender mucho todo lo que viene, sobre todo el año que viene.

A largo plazo, ¿te ves dedicándote a la música y a las redes? ¿O te ves haciendo otra cosa?

100%. La música es mi terapia y es algo que me hace muy feliz. Puedo contar mis historias, puedo hablar desde el arte y he conocido una faceta en mí de lo más creativa y liberal que me encanta. En cuanto a las redes, me divierten muchísimo, aunque sea mi trabajo, siempre lo he concebido como un hobby. Pero siento que puedo hacer lo que quiera, los límites me los pongo yo. Si el día de la mañana quiero hacer otra cosa, lo haré.

Si pudieras cambiar algo de las redes, ¿qué sería?

El ‘hate’. Creo que es lo único que hace más triste este mundo. Las redes sociales son maravillosas, nos permiten conectar con otras culturas, con otros países, otra gente, gracias a ellas podemos abrir la mente y el conocimiento. Pero su parta negativa es el ‘hate’, la presión que supone exponer tu vida o tus opiniones. Así que cambiaría eso, porque al final lo único que provoca es competencia y comparación.

¿Y si tuvieras que eliminar de tu móvil alguna red social?

Tengo amor odio con Twitter. Siento que es una aplicación con mucho odio, pero a la vez me divierte un montón. Para mí es como un diario, en ese sentido me encanta, pero la gente se siente más libre aún de comentar cualquier cosa, y no siempre son cosas buenas.

¿Te afectan los comentarios de los ‘haters’?

Me afectan de manera diferente. Soy muy sensible y perfeccionista, soy la típica que se lee todos los comentarios y los mensajes. Si estoy en una buena época, sé clasificar los comentarios en destructivos o constructivos, y aprendo mucho de ello. Pero si estoy más sensible es inevitable que me afecten los malos comentarios, y eso no cambia con los años. Es muy difícil de gestionar, porque saben ir a donde te duele.

¿Cómo definirías tu estilo?

Creo que mi estilo es igual que yo. Me considero muy camaleónica. No me defino con nada en concreto, un día me apetece un vestido y unos tacones y otros ir cómoda, con un chándal. Cada día soy un ‘yo’ diferente, voy cambiando mucho y me gusta jugar con ello.

¿Una tendencia que te encante de esta temporada?

Estoy extremadamente obsesionada con los lazos y el color rosa.

¿Qué no puede faltar en tu armario?

Un conjunto de chándal. Bueno o varios, de muchos colores. Es una cosa básica en mi armario, para los días que quiero ir más cómoda.