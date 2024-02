Mango se pasa el juego con estos bolsos ‘low cost’ que parecen de lujo

Los bolsos, sean o no de lujo, son ese broche de oro que tiene el poder de cambiar un estilismo por completo. Y es que, no hay duda de que, un buen diseño, puede elevar hasta el infinito nuestro ‘outfit’. Además, aunque cuando hablamos de este tema nuestra mente se vaya –automáticamente– a iconos como el emblemático ‘2.55’ de Chanel, el ‘Baguette’ de Fendi o el ‘Saddle’ de Dior, lo cierto es que, para lograr ese efecto ‘wow’, no es necesario que la pieza en cuestión vaya amadrinada con el sello de una enseña ‘premium’. Es más, hoy en día, parece que la tendencia del lujo silencioso ha hecho que ya no sea ‘cool’ presumir de marca. Así que, más allá de los logos, tenemos multitud de opciones a nuestro alcance que demuestran que no hay necesidad de dejarse una fortuna para tener un auténtico ‘it-bag’ en nuestro armario. Por supuesto, en este caso, las reinas son las marcas del llamado ‘lujo accesible’ –Poléne, Coperni, Hereu...– pero también hay que reconocer que, entre las firmas ‘low cost’, podemos encontrar modelos de lo más aceptables en lo que, cada vez, prima más la calidad. En este tema, la enseña experta es Mango: la casa catalana no deja de sorprendernos con modelos que, aún teniendo un precio propio de las firmas del ‘fast fashion’, podrían ser perfectamente de lujo. A continuación, te dejamos una lista con nuestros ‘must’ de la nueva temporada.