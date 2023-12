5 ‘looks’ infalibles de las expertas en moda que necesitas fichar si no sabes qué ponerte esta noche

‘Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad...’ y tú, aún, no tienes claro el ‘look’ que vas a lucir. Y es que, decidir qué ponerte en estos eventos no es una tarea sencilla porque, o recurres a comprarte un diseño específicamente para la ocasión o, por el contrario, tiras con lo que tengas por casa. Aunque, siendo sinceras, estás al límite para poder acogerte a la primera opción. Sea cual sea tu caso, hay una cosa que siempre está clara en el terreno ‘fashionista’: cuando no tienes claro qué prendas elegir, lo mejor siempre es bucear en el ‘street style’ en busca de inspiración. Y es que, las ‘influencers’ y expertas en moda nos dan grandes ideas a la hora de escoger nuestros estilismos y crear combinaciones infalibles, por muy básicas –o estrambóticas– que puedan parecer. Así que, teniendo en cuenta que no te queda mucho tiempo para conseguir un ‘look’ de diez, te recomendamos que eches un vistazo a esta selección porque, si no quieres fallar, estos son los ‘outfits’ maestros que tienes que deberás tener en cuenta.