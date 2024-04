Revolución en Primark con las bailarinas super tendencia de Rita Ora: cuestan menos de 20 euros y parecen sacadas de una firma de lujo

Sin embargo, no hemos tenido que esperar más tiempo para ver cómo nuestras tiendas ‘low cost’ adaptaban y recreaban a su manera todas esas tendencias a sus piezas de nueva temporada. ¿El resultado? Pues no hay más que ver la colección de bailarinas que ha lanzado Rita Ora x Primark para confirmar que el resultado es excelente. De hecho, son tan bonitas y tan acertadas que parecen sacadas directamente de una firma de lujo y eso nos ayudará mucho a elevar nuestros looks con muy poco.