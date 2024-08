Kelly Rutherford vuelve a rendirse ante la moda española con un vestido de 'crochet' tendencia

Con este estilismo, Kelly Rutherford ha vuelto a coronarse como una de las 'celebrities' más elegantes, con más gusto y clase a la hora de vestir y que además conoce diferentes firmas de todo el mundo dentro de la industria. Nina Blanc, marÁvic o Delulem son algunas de las marcas 'made in Spain' que la han conquistado. No es la primera ni la última vez que veremos un look de la actriz en el que luce marcas españolas, y eso nos encanta a la hora de inspirarnos.