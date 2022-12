Kate Winslet repite vestido sobre la alfombra roja siete años después

Kate Winslet ya había avisado hace un par de años de sus intenciones sobre reciclar la ropa que llevaba para las alfombras rojas. “No me gusta tener que ajustar mi cuerpo, ajustar las prendas y encima que todo el mundo me esté juzgando por un vestido de alfombra roja que solo me voy a poner una vez. ¡El dinero que se pierde!”, explicó la intérprete en una entrevista a Vanity Fair.