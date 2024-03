Jodie Foster y el vestido ideal para mujeres de más de 60 con el que ha triunfado en los Oscar 2024

Hacía 29 años que Jodie Foster no acudía a una gala de los Oscar en calidad de nominada por lo que la expectación era máxima. "Es genial, me gusta esa estadística. Mira, trabajé en los años sesenta, setenta, ochenta, noventa, dosmil, dosmildiez y veinte... Eso es increíble, todas esas épocas diferentes, confesó la intérprete a The Rake cuando se enteró de la curiosa estadística que marca que han pasado 47 años desde que optó por primera vez a una estatuilla en 1976 por Taxi Driver hasta ahora que lo hacía por la cinta Nyad.