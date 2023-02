Jennifer Lopez nos recuerda que los vaqueros culotte siempre funcionan

En concreto, como decíamos, con todo lo que tiene que ver con el tejido vaquero porque no hay silueta en este sentido que se le resista. Sabe cuál es la mejor manera de llevar unos jeans rotos, pero también nos ha hecho recuperar los modelos pitillo efecto push up que teníamos guardados al fondo del armario y, sorprendentemente, ha hecho que queramos llevar de nuevo unos pantalones baggy después de ver en ella el rollo que pueden dar a nuestro look. Hasta nos ha regalado un look recientemente en el que la protagonista es una falda larga tejana. ¡Domina todos los estilos!