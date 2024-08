Jennifer Lopez vuelve a llevar la prenda clave para lograr un look cómodo y sencillo en verano

Y donde, una vez más, optó por la prenda clave para lograr un look cómodo y sencillo en verano, la camisa blanca, esa que la hemos visto llevar los últimos meses de distintas maneras. En esta ocasión se trataba de una camisa blanca con el escote abierto, mangas remangadas y combinada con un pantalón ancho de rayas finas, ambas de Christian Dior. No hay que olvidar que el verano es la temporada perfecta para renovar nuestro armario y optar por prendas frescas y ligeras, y, entre todas las opciones disponibles, la camisa blanca se ha convertido en un imprescindible para aquellas mujeres que buscan un look cómodo y sencillo, sin sacrificar la elegancia.