Jennifer Lopez no deja ponerse este vaquero que estiliza y hace culo perfecto (y no es pitillo)

Tras lograr que miráramos los vaqueros pitillo con nuevos ojos, demostrando que, pese a haber estado desterrados de las colecciones, no hay nada como ellos para marcar curvas y brillar, o aleccionarnos sobre cómo conseguir que los de tipo 'slouchy' nos hagan estar divinas, la artista se ha paseado junto a su hija, Emme, con el jean gris que, atención, la reina del Bronx (y del denim) no deja de repetir, lo que no puede significar más que dicha prenda figura en el prestigioso top de los vaqueros favoritos de su armario. Y no es extraño, porque entre sus muchas virtudes figuran, además de hacer culo perfecto, algo que comparte con los pitillo, un efecto pierna infinita que, si lo unimos a unas sandalias de plataforma puede elevarnos sobre el asfalto, el bien y el mal.