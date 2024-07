Las invitadas de verano van a caer rendidas al vestido de firma española de Marta Pombo

Tiene un don para vestir, pero también para encontrar vestidos de invitada cómodos y fresquitos para cualquier evento. Es complicado encontrar un look de invitada, pero mucho más si buscas un look de invitada premamá que supere todas tus expectativas. Eso sí, con el ‘lookazo’ que se ha marcado Marta Pombo habrás encontrado el vestido de invitada ideal para una boda de verano, estés o no embarazada.