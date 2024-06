Hailey Bieber se une a la tendencia de los vestidos con falda globo que puedes recrear en Zara

No hay tendencia que se le resista a Hailey Bieber. La modelo e influencer que espera su primer hijo junto a Justin Bieber, ha aprovechado durante todo el embarazo para darnos verdaderas lecciones de estilo con sus looks premamá. Aunque anunció el embarazo con una avanzada y preciosa barriguita, ya que han preferido mantenerlo en secreto y disfrutar de esta preciosa etapa de la vida, ha tenido el tiempo suficiente para mostrar cómo ha adaptado su estilo a los looks premamá y se une en la recta final del embarazo a la tendencia más ‘top’ del momento.