Esta es la gabardina versión ‘low cost’ que toda editora de moda tiene en su armario

Lo has pensado tantas veces, que has perdido la cuenta. Llega el entretiempo y siempre se te pasa por la cabeza el hacerte con prendas básicas de fondo de armario, crear un armario cápsula y, por descontado, dar con prendas de abrigo que desafíen a cualquier tendencia. Es decir, chaquetas y abrigos que nos ayuden a superar los días más fresquitos de entretiempo. ¿Por ejemplo? La clásica gabardina, capaz de transformar todos nuestros looks, que hemos encontrado entre los básicos de Mango Outlet.