La falda midi que llevarán las editoras de moda está en Sfera y promete ser la obsesión de todas

En los últimos meses, en el 'street style' hemos podido observar que el 'animal print' ha estado presente en la mayoría de looks. Lo que no sabíamos es que nuestras tiendas nos animarían a llevar este estampado que arrasa entre las expertas en sus diferentes versiones. Y es que al parecer no solo llevaremos el 'animal print' en vestidos o blusas, también en faldas, pantalones y hasta en bailarinas.