Parfois se ha pasado el juego con las nuevas y atrevidas bailarinas que ya tienen las editoras de moda y serán máxima tendencia este otoño

De hecho, las bailarinas se van a convertir en el calzado protagonista de los looks de 'street style' y ya hemos fichado el modelo que no tardará en convertirse en viral. Se trata de un modelo de nueva colección que ya hemos podido ver por redes sociales. Un diseño que ya ha conquistado a las amantes de la moda más atrevidas y que no tardará en ser el calzado más buscado en tienda.