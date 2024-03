Esta es, sin duda, la falda más bonita de todo Zara (flechazo absoluto)

Cada lunes y jueves, esperamos con ansia las últimas novedades que llegan a la que podemos decir que es, sin duda, la marca de cabecera de la mayoría de las mujeres españolas. Por supuesto, no podemos hablar de otra firma que no sea Zara. Eso sí, si durante los pasados meses, fueron muchas las clientas habituales de la casa gallega que, desde las redes sociales, apuntaron a que la creatividad de la marca se ha visto demasiado influenciada por corrientes, como la de los 2000, y que no habían tenido ese "efecto flechazo" con ninguna de las piezas de la colección, parece que, una vez arrancado el 2024, este desdén ha desaparecido para dejar paso a una lista de deseos (casi) infinita. Así, mientras esperamos con ansia la llegada del esperado pantalón con estampado de leopardo –que se espera que sea el absoluto viral de la estación–, Zara nos ha regalado esta semana la que es, sin duda, la prenda más bonita de su catálogo (al menos, a día de hoy).