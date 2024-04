Dulceida estrena la chaqueta marrón que será súper tendencia esta temporada

Y es que ha llegado la hora de apostar por el color marrón de una vez por todas. Y no lo decimos solo nosotras sino que llevamos ya unos meses viéndolo en las pasarelas, en las celebrities o en los looks de 'street style'. Una tonalidad que debe ir más allá del otoño/invierno y que ha llegado a esta primavera con todo el protagonismo que se merece convirtiéndose en el centro de todos nuestros estilismos. Dulceida lo sabe y por eso ha conseguido así el look perfecto para vestir sin complicaciones.