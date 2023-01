Estas converse están rebajadas y son perfectas para el frío

Sin embargo, seguramente tú también te hayas quedado en la antigua creencia de que las Converse no se pueden llevar en invierno porque no abrigan nada, pero desde que existen toda la variedad de modelos nuevos, eso ya no es para nada así. Las Converse tienen cientos de modelos preciosos y super chulos, y nosotras te hemos elegido siete para que descubras los más calentitos para el frío y que además están rebajados.