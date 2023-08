Los chalecos bordados más bonitos y especiales están en las rebajas de Zara

Desde hace algún tiempo los chalecos han protagonizado cantidad de looks de experta, no hay más que rastrear Instagram. Sobre todo, los diseños bordados de colores se han colado en los vestidos o 'total looks' más sencillos con la finalidad de aportar un toque de color. Los chalecos han sido capaces de transformar cualquier outfit y, de hecho, se ha convertido en la prenda favorita de las expertas para elevar cualquier look de 0 a 100.