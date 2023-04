El chaleco estampado floral de Mango, el truco de experta para transformar tus camisas blancas

Comenzamos a verlo en redes sociales y ya se ha convertido en una parte esencial del look. Por mucho que hemos tratado de fichar nuevas tendencias, nos hemos dado cuenta que la clave de éxito de esta nueva temporada está en encontrar prendas románticas y originales capaces de transformar un look. Es decir, prendas que a capas logren elevar un look de 0 a 100.