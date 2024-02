Los cestos ibicencos que han enamorado a la infanta Leonor y la princesa Sofía

Porque sí, el mejor aliado de un buen vestido es un accesorio único. Y, así, los cestos que Dolors Miró reinterpreta artesanalmente, inspirándose en los capazos ibicencos que de niña y jovencita llevaba al mercado y a la playa, se han convertido en todo un icono: «Yo sigo pensando que no estoy a la altura, que hay gente tan buena ahí fuera... Lo que me motiva es hacer bolsos únicos, porque no hay ninguno igual. Y me enorgullece haber logrado dar visibilidad al cesto, a un elemento tan nuestro, tan de Ibiza y mostrar que sirve para lucirlo tanto de día como de noche», explica la diseñadora.