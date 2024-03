Botas altas en primavera: las mujeres de más de 40 años las tienen ya en Zara, H&M y Sfera

Desde vestidos negros o estampados en tonos llamativos o looks más atemporales como una falda midi y una camisa. La versatilidad de las botas altas permite combinarlas de mil maneras, pero recuerda que la clave para las mujeres de más de 40 años es seleccionar modelos que no solo realcen su figura, sino que también reflejen su personalidad y estilo de vida. Por ejemplo, son ideales para crear un look femenino que es perfecto para ir a la oficina, como lo son también para la noche, apostando por botas de distintas texturas (como piel de serpiente o detalles metálicos o strass), acompañadas de una falda lápiz o un mono elegante, asegurando así una apariencia sofisticada y moderna.