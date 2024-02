Bonitos, cómodos y bien de precio: estos zapatos de El Corte Inglés son perfectos para ir a la oficina

Elegir un ‘look’ para ir a trabajar no es una tarea nada sencilla. Hay quien se pone lo primero que pilla cada mañana y quien planifica cuidadosamente el estilismo que va a lucir cada día, casi como si de un menú semanal se tratase. Por supuesto, también existen los términos medios pero, tanto si te acercas a uno u otro bando, lo que está claro es que, al final, sí que es un momento en el que debemos cuidar nuestro ‘outfit’. Eso sí, además de fijarnos en la ropa, también es importante darle su merecida importancia al calzado, ya que, aunque no lo parezca, los zapatos dicen mucho sobre una persona. Además, no solo tienes que prestar atención a su estética, sino también al hecho de que sean cómodos para poder aguantar toda la jornada sin que se resistan tus pies. Por otro lado, el hecho de no tener que invertir demasiado en ellos también es un punto a considerar. En definitiva, los zapatos ‘working’ perfectos, tienen que cumplir con las tres ‘B’, es decir, ser ‘buenos, bonitos y baratos’. Siguiendo estas premisas, hemos localizado en El Corte Inglés tres modelos que vas a querer incorporar (ya) a la plantilla de tu fondo de armario.