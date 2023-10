Desmontando el bolso de la temporada

Negro, plata, oro y rosa metalizado. Nada de tocar todo el abanico cromático. "Primero, porque es la mejor manera de evitar la sobreproducción y la saturación. Y segundo, porque son colores que nos identifican. IKKS es rock y el rock es negro. El 80 % de los artículos que vendemos son de color negro. Los metales fueron una cuestión de tendencia: las influencers y las nuevas generaciones los adoran". Pero, como con todo, en IKKS no siguen la última moda al tuntún. "No puedes ignorar las tendencias, pero tampoco dejar que te gobiernen". ¿Cómo elegir qué tendencia seguir en un mercado en el que se lleva todo y nada? "Cuando tienes un ADN tan fuerte como el nuestro, es fácil. Eso es lo que nos marca el camino. Incluso con tendencias que en un primer momento no parecen nada IKKS. ¿El rosa? Claro, por qué no, pero no de un modo Barbie, sino rock. ¿Transparencias? También, pero con estampados para que sigan siendo sexys pero más sutiles. La clave es traerlas a nuestro terreno. Todo lo que hacemos tiene que identificarnos, sobre todo en un mercado tan abarrotado como el actual", defiende Marianne. "Hoy existen servicios que te dicen qué color es el más buscado en internet, qué silueta se vende más, qué look de los desfiles ha sido el más visto. Es interesante tener esa información, pero no puede ser tu única guía. Se pierde la creatividad, la intuición, el toque humano... No podemos dejar que todo lo decida un algoritmo".