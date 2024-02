Billie Eilish y su doble homenaje a 'Barbie' en los Premios Grammy 2024

Con 'What Was I Made For?', Billie Eilish también ganó el Globo de Oro hace tan solo unas semanas en la categoría de Mejor Canción Original. Y por si fuera poco, el próximo 10 de marzo, la artista volverá a competir con su balada en los Premios Oscar 2024, concretamente para alzarse con el galardón en la misma categoría que en los Golden Globes. ¿Lo conseguirá? No tenemos ninguna duda.