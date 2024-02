Quién es Álex Rivière, la influencer que ha desbancado a la reina Letizia como la más elegante de España

Si no te suena de nada su nombre eso va a cambiar muy pronto, porque has de saber que Alejandra (es su verdadero nombre) nació en Cataluña un 11 de febrero de 1990, y a sus 34 años se ha convertido en una estilista que triunfa no solo entre sus seguidores, sino también entre las que más saben de moda, ya que todas las estilistas se han convertido en sus 'followers' en Instagram.