Adelántate y hazte antes que nadie con el conjunto de lino de Zara que triunfará entre las 'influencers'

Los vestidos de lino son fantásticos para crear looks más arreglados o propuestas ibicencas para vestir a diario. Pero también podemos apostar por los conjuntos o piezas de lino sueltas. Estas últimas piezas se han convertido en los diseños perfectos para crear looks playeros estilosos y fresquitos, es decir, para llevar sobre el bikini o bañador. Una propuesta elegante y fresquita que llevan las expertas en moda para lograr esos looks estilosos y sofisticados de playa que vemos en redes sociales.