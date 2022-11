Tamara Falcó tiene el abrigo largo y versátil para cualquier ocasión, que ¡está rebajado!

Pero no hay idea de Tamara Falcó de la que no nos hagamos eco para pasar lo mejor posible las temperaturas más frías del año manteniendo el tipo y, por eso, no hemos podido evitar fijarnos en una prenda que, aunque pueda parecer un abrigo más, sí que reúne lo que podría considerarse el triángulo de las 'C': cómodo, cálido y 'cool'. Hablamos de un precioso abrigo que pertenece a su colección cápsula para Pedro del Hierro y que hemos investigado en profundidad.