Victoria Federica abre el álbum de fotos de Marruecos con un top de Zara que resuelve tus noches infinitas de verano

Victoria Federica no deja sus redes de lado ni un minuto porque sabe que sus más de 288 mil seguidores quieren contenido de calidad, y es que no es suficiente con verla en las alfombras rojas de los eventos más conocidas de cada año, queremos ver qué hace con su vida. Esta vez se ha ido de viaje a Marruecos y ha creado un 'destacado' en su perfil de Instagram para que podamos ver con todo lujo de detalles lo bien que se lo ha pasado y los 'looks' tan apropiados que ha elegido, como siempre.