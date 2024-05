Vicky Martín Berrocal tiene el conjunto de rayas más deseado de la temporada (y puedes encontrarlo en Zara)

No hay publicación de Instagram con la que Vicky Martín Berrocal no nos dé una lección de estilo. A sus 51 años, la diseñadora onubense es toda una experta en tendencias y en lucir looks versátiles y elegantes al mismo tiempo. Después de conquistarnos, hace tan solo unos días con un vestido de Zara con escote Bardot y diseño ceñido con el que levantó pasiones, Vicky Martín Berrocal ha conseguido ahora captar nuestra atención con un nuevo fichaje del gigante de Inditex, que por supuesto, sigue una de las modas del momento.