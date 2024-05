La preciosa falda floral por encima de la rodilla de Mar Flores

El verano está a la vuelta de la esquina, el calor aprieta y los 'looks' de nuestras 'celebrities' están siendo cada vez más ligeros, pero siempre manteniendo la esencia elegante que tanto nos gusta. Esta vez ha sido Mar Flores la que ha destacado con una falda floral completamente apropiada para estas temperaturas y que por si fuera poco, es tendencia. ¿Todavía no has visto esta increíble opción?