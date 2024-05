Victoria Federica tiene la camisa de Zara más romántica y versátil que puedes estrenar ya

Completó su estilismo con unas zapatillas New Balance que ya ha lucido en otras ocasiones y con las que consiguió rebajar el estilismo. Como bolso, escogió un diseño estilo 'shopper' de Dior con el logo estampado y, además, quiso añadir un elegante fular en color rosa palo para no dejar su cuello al descubierto. En definitiva, un look que copiaremos seguro a lo largo de esta temporada y con el que Victoria Federica ha vuelto a coronarse como una auténtica 'trendsetter'.