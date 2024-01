Margot Robbie y el sensual drapeado 'ropa mojada' de su vestido rojo (que sí era homenaje a Barbie) en los Critics Choice Awards 2024

La protagonista de 'Barbie' lució su look ganador y diseñado a medida por Olivier Rousteing, de Balmain, que dejaba los hombros al aire y acentuaba el escote con una hilera de dos filas de preciosas rosas en relieve que daban un tono dulce y ajardinado a su estilismo. Sin embargo, hay otro detalle del vestido, entallado por la parte del top y con falda fluida, que nos ha encantado. Se trata del drapeado que recorre pecho, abdomen y cadera, y no siempre en la misma dirección, y que logra un efecto 'ropa mojada' supersensual que no hace más que subrayar la espectacular figura de la actriz.