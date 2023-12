Paula Echevarría y Ana Boyer coinciden: esta marca española tiene las zapatillas más cómodas y bonitas

Y, si últimamente has estado atenta a Instagram, habrás comprobado que muchas de nuestras referentes de estilo llevan LAS MISMAS zapatillas. No, no nos referimos a las Adidas ‘Samba’, probablemente el modelo más viral del 2023, sino a los diseños supercoloridos de Hoff, una marca española que no sólo arrasa en nuestro país, sino que también ha conquistado, entre otros, el ‘street style’ de Londres.