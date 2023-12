Fichamos el abrigo blanco todoterreno de Vicky Martín Berrocal en Bershka

Como editora de moda, no estaría haciendo mi trabajo si no compartiera mis fichajes contigo. Y después de buscar por varias webs un abrigo blanco lo más parecido al de Vicky Martín Berrocal, he encontrado el más se le asemeja de Berhka. Y, lo mejor de todo, es baratísimo. Es cierto que no tendrá la misma calidad que el de la influencer, pero por su precio no está nada mal.