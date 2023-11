Las botas de cowboy de Crocs, el último capricho de las estilistas de moda que está volando

El último lanzamiento de la marca no pasará inadvertido a nadie (de hecho, desde que salió, el pasado día 23, no lo ha hecho), ya que la firma acaba de presentar un modelo de una línea muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Se trata de sus primeras botas de cowboy que son, como no podían ser menos, superpeculiares y que, precisamente por esto, y porque son muy divertidas y confortables, a la vez que impermeables, se están convirtiendo en el último capricho de estilistas.