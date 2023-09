Estos son los pantalones vaqueros de Amazon que tienen efecto piernas largas y nunca te arrepentirás de haber comprado porque son un clásico

Eso sí, cuando eres chica y buscas unos pantalones vaqueros, no es fácil dar en el clavo: tienen que tener el tiro perfecto, que moldee bien el cuerpo y, cómo no, que las piernas se vean favorecidas. Por eso precisamente están arrasando los Levis Ribcage H223: tienen la pernera ancha pero son ajustados en las caderas, por lo tanto, crean una silueta triángulo con la que se afina la cintura y las piernas se ven más largas. No son tan clásicos como los 501, pero comparten el mismo estilo elegante desde 72,80 €, que es el precio desde el que se pueden comprar entre las propuestas de Amazon Fashion.