Los diez vestidos playeros de Zara que vas a querer llevar más allá de la orilla

Para acudir a la oficina pasamos horas decidiendo nuestro look, algo similiar a lo que ocurre cuando vamos a salir a cenar o tenemos una boda próxima. A la hora de pisar la playa no iba a ser excepción: nuestro ‘outfit’ también es prioridad. En muchas ocasiones optamos por 'total looks' fresquitos y en tonos multicolor e incluso apostamos por el clásico pareo como aliado del traje de baño, sin embargo, estos vestidos playeros resultan ideales para ir cómoda sin renunciar al glamour. Perfectas en todo momento.